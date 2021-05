ASUS confirme l'arrivée de nouvelles cartes mères X570 passives

D'ici le troisième trimestre, de nouvelles cartes mères haut de gamme pour socket AM4 arriveront chez ASUS. C'est le compte Twitter Republic of Gamers qui l'a annoncé il y a quelques jours, précisant qu'elles seront passives.

De quoi relancer les informations autour d'un éventuel X570S, plus économe en énergie et qui ne nécessiterait plus de ventilateur pour assurer son refroidissement. Cela était déjà possible, mais impliquait la présence de larges dissipateurs en cuivre ou d'un watercooling comme cela avait été le cas chez ASRock par exemple.

Pour le moment, AMD n'a pas confirmé l'information. Mais l'arrivée du Computex de Taipei, et les multiples annonces qui y seront faites par le constructeur et ses partenaires seront sans doute l'occasion d'en savoir plus sur le sujet.