Seagate Exos 2X14 : les disques durs Mach.2 accessibles à plus de clients

Le fabricant parle depuis des années de sa solution Mach.2 aussi appelée Dual Actuator. Pour simplifier, on peut dire que le fabricant divise un HDD de 14 To (seule capacité pour le moment disponible) en deux blocs de 7 To, chacun étant équipé d'un bras et de ses têtes de lecture/écriture. Le tout dans un format classique de 3,5".

Ces deux éléments sont considérés comme des disques durs indépendants par le système : « On reprend l'adressage qui existait depuis la guerre des Gaules en SCSI avec le LUN [Logical Unit Number, ndlr] [...] Cette fonctionnalité existe dans le protocole de base, elle n’était plus utilisée et on l'a réactivé », nous expliquait il y a quelque temps le fabricant.

Cela permet de doubler les débits théoriques, en ne multipliant la consommation que par un peu moins de 1,5. Les taux de transferts peuvent ainsi atteindre 524 Mo/s avec une consommation de 7 watts et une latence de 4,16 ms.