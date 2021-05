Computex 2021 : AMD, Intel et NVIDIA s'arment pour les batailles de fin d'année

AMD l'a déjà annoncé, Lisa Su tiendra une conférence à l'occasion de l'ouverture du Computex. On devrait en apprendre plus sur les projets de la société à plus ou moins long terme. Après une première trilogie Zen et un retour en grâce progressif des Radeon, la société est à un moment charnière, alors que la concurrence se renforce.

En pleine ascension, AMD doit transformer l'essai

Les annonces devraient néanmoins se focaliser surtout sur le marché graphique. Comme nous l'avons déjà évoqué, ce sont notamment les Radeon Mobile RX 6000 qui sont attendues, tout le monde espérant également de nouveaux détails sur la solution d'augmentation de la définition à moindres frais maison, FidelityFX SuperResolution.

Mais l'entreprise devra aussi rassurer sur sa roadmap. Si Zen 4 est finalisé, se préparant à sa mise sur le marché d'ici 2022 au plus tard, on ne sait encore que peu de choses sur « Genoa ». Cette nouvelle génération sera l'occasion d'un changement de plateforme, avec le passage au socket AM5 et la DDR5, le nombre de cœurs devant augmenter (certains évoquent jusqu'à 96 ou 128 cœurs au maximum). Mais les défis seront ailleurs.