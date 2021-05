Qualcomm : un SoC Snapdragon 778G et des modems 5G en M.2 jusqu’à 10 Gb/s

Qualcomm a dévoilé de nouveaux produits parés pour la 5G. À commencer par le SoC 778G qui, comme son nom le laisse supposer, se place entre les actuels 768G et 780G. Il est aussi question de modems X62 et X65 passant au format M.2, mais toujours avec un débit maximum de 10 Gb/s.

En décembre 2019, Qualcomm dévoilait ses SoC Snapdragon 765(G). Le « G » est une référence à « Gaming », indiquant que la puce dispose d’une partie graphique un peu plus performante – 10/15 % selon Qualcomm – avec le cœur « Prime » (Kryo 475) de la partie CPU qui peut atteindre 2,4 GHz au lieu de 2,3 GHz.

Quelques mois plus tard, c’était au tour du 768G d’être présenté. Il ne s’agissait alors que de pousser un peu plus les performances, avec 2,8 GHz sur la partie CPU et de nouveau 15 % de mieux sur le GPU par rapport au 765G. En mars, Qualcomm faisait un bond en avant avec son 780G équipé de cœurs Kryo 670 et d’un Adreon 570.

Désormais, c’est au tour du 778G d’arriver et de se placer entre les deux.

Snadragon 778G : comme un arrière-gout de 780G Light