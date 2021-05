Scaleway étend sa gamme Dedibox Gen 7, jusqu'à 25 Gb/s de bande passante

Après plusieurs mois d'attente, les nouvelles Dedibox de Scaleway arrivent enfin en production. Elles proposent des processeurs issus de générations précédentes à celles récemment dévoilées par AMD et Intel , mais profitent d'une bande passante garantie pouvant atteindre 25 Gb/s.

Le tarif de base était de 350 euros HT par mois, pouvant s'envoler, notamment avec le nombre de tranches de bande passante garantie , pouvant atteindre 25 Gb/s (sans limite de trafic). Hier, la société a annoncé que la gamme complète était désormais accessible à ses clients, avec des modèles plus abordables et d'autres plus chers.

En janvier dernier , Scaleway renforçait son offre Dedibox avec ses serveurs « Gen 7 » devant être proposés en France via DC2 et DC5, mais aussi aux Pays-Bas (AMS1). Neuf configurations étaient dévoilées, mais seules deux étaient effectivement proposées, exploitant des processeurs EPYC de seconde génération :

Les tarifs débutent à 90 euros HT par mois avec Pro-7-S qui est hébergé à DC2, comprenant un Xeon E-2246G (Coffee Lake, 6C/12T, de 3,6 à 4,8 GHz), 32 Go de DDR4 ECC, 2x 480 Go de stockage NVMe, une bande passante publique de 750 Mb/s et privée de 100 Mb/s à 1 Gb/s. Les autres modèles Pro-7-M/L sont indiqués comme en rupture.

L'offre Core-7 intègre des modèles plus accessibles, tous hébergés à DC5, à base d'EPYC 7002 ou de Xeon Scalable de seconde génération (Cascade Lake) issus des gammes Silver/Gold. Comme sur les précédents modèles, la bande passante privée grimpe à 10 Gb/s par défaut, pouvant atteindre 25 Gb/s en option.

Cette fois, tous sont disponibles, à l'exception du modèle le moins cher : le Core-7-M-A à base d'EPYC 7302P (Zen 2, 16C/32T, de 3 à 3,3 GHz), 256 Go de DDR4 ECC et 2x 1,92 To de stockage NVMe pour 400 euros HT par mois.

L'ensemble des caractéristiques de la gamme Dedibox Gen 7 est disponible par ici.