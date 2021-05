Cela fait des mois que le marché des cartes graphiques est sous une tension constante. Outre la crise sanitaire, l'explosion de la demande qui a suivi la montée des cours de crypto-monnaies en est l'une des principales causes. NVIDIA officialise de nouvelles initiatives pour lutter contre le phénomène.

Après plusieurs semaines de rumeurs, NVIDIA vient de le confirmer : la GeForce RTX 3060 n'est pas la seule qui disposera d'un dispositif visant à réduire ses capacités à miner de l'Ethereum. C'est une gamme complète de nouveaux GPU qui arrive sous l'acronyme LHR (Lite Hash Rate).

Les GeForce RTX 3080, 3070 et 3060 Ti vont suivre (mais pas la RTX 3090). Ces nouveaux exemplaires sont attendus, comme prévu, pour fin mai. Ils accompagneront l'arrivée de la RTX 3080 Ti qui ne devrait plus tarder à être officialisée. Tous seront équipés d'une nouvelle révision du GPU, qui sera identifiée dans le nom du produit via le terme « LHR ».