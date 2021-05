H20 : Intel annonce ses nouveaux SSD mi-Optane, mi-QLC

Côté performances, le géant de Santa Clara évoque des débits pouvant atteindre 3,3 Go/s en lecture et 2,1 Go/s en écriture. Sur des données de 4 ko ces SSD peuvent traiter 380K/280K IOPs avec une profondeur de queue (QD) de 64 contre 65K/40K IOPS en QD1. Le tout est supérieur à ce qui était annoncé pour le H10.

La consommation en veille est également réduite, passant de 15 mW à 7 mW. Deux modèles sont proposés, chacun avec 32 Go de cache Optane mais 512 Go ou 1 To de stockage. La garantie est toujours de 5 ans, l'endurance de 185 ou 370 To écrit selon les modèles. Les prix n'ont pas été annoncés, la disponibilité est attendue pour le 20 juin.