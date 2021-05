Arduino Connect, Wio mini Dev Board : le Raspberry RP2040 passe au sans fil

Quelques mois après son annonce, le RP2040 est intégré à un nombre croissant de cartes tierces. Après de premiers modèles à bas coût, on a droit à des versions plus évoluées, avec réseau sans-fil.

Mais l'une des spécificités du RP2040 est d'être également vendu à des partenaires pour des intégrations tierces. Dans la foulée de son annonce, plusieurs références étaient dévoilées. Depuis, les premières ont été mises sur le marché, comme la Feather d'Adafruit et la SparkFun Micromod . Désormais, on passe aux versions avec Wi-Fi (2,4 GHz).

La Wio mini Dev Board est désormais proposée chez Seeed pour un peu moins de 13 dollars. La très attendue Arduino Connect a aussi été mise en vente, avec son module u-blox NINA-W102 WiFi and Bluetooth, un capteur de mouvement six axes, de nombreuses LED et broches GPIO (entre autres). Le détail se trouve par là.

Cette fois, il vous en coûtera 22 euros HT, ce qui commence à faire cher pour un micro-contrôleur, mais en phase avec les tarifs habituellement pratiqués par Arduino. L'équipe en profite pour rappeler qu'elle vient de revoir ses abonnements Cloud et qu'elle a adapté sa couche logicielle au RP2040.