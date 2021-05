ATX12VO : Intel pourrait généraliser le nouveau connecteur d'alimentation dès Alder Lake-S

Cela fait quelques années que les constructeurs cherchent à simplifier les alimentations de nos PC, en ne proposant plus que du 12V. Un travail déjà entrepris dans le domaine des serveurs, comme nous l'avons encore vu récemment, mais pas encore sur le grand public. Intel travaille pour cela à un nouveau standard : l'ATX12VO.

12 Volts Only

Déjà utilisé sur certains modèles Z490 et Z590, il consiste à remplacer l'actuel connecteur ATX de 20+4 broches par un nouveau, plus compact, de 10 broches seulement au sein duquel les tensions de ±3,3 V et ±5 V disparaitraient. Il peut fournir de 216 à 288 watts, trois de ses broches transportant de 6 à 8 A. Un complément peut être fourni lorsque nécessaire via un maximum de deux connecteurs 12V : un de six broches et un autre de huit broches.