Puces graphiques : des expéditions en baisse, sauf chez NVIDIA

Selon JPR, 119 millions de solutions graphiques ont été expédiés au premier trimestre 2021, que ce soit celles intégrées à un processeur ou à une carte dédiée. Un marché où trois fabricants se partagent le gâteau : AMD, Intel et NVIDIA.

Intel à plus de 68 % de parts de marché

De manière générale, les expéditions de GPU « ont diminué de 0,3 % par rapport au précédent trimestre », note l'institut. Dans le détail, celles d'AMD et d’Intel ont baissé de 1 % chacune, tandis que NVIDIA enregistre une augmentation de 3,9 %. Pas de quoi laisser entrevoir une fin rapide de la pénurie pour le moment...

Sur les parts de marché, Intel occupe comme toujours la première place du podium, grâce à ses l’IGP que l’on retrouve dans nombre de ses processeurs. Au premier trimestre, la société occupait ainsi 68,18 % du marché, en hausse d’un peu plus d’un point sur un an, mais en baisse de 0,5 point sur trois mois.

AMD est quasiment stable et reste sur la deuxième place du podium avec 16,65 % de parts de marché sur les trois premiers mois de 2021. NVIDIA est donc troisième avec 15,17 %, en hausse sur trois mois, mais en baisse sur un an. Vous l’aurez compris, NVIDIA et Intel suivent des tendances inverses puisqu’AMD est stable.

Il faut dire que le géant de Santa Clara mise désormais gros sur son architecture Xe, proposée tant au sein de ses processeurs de dernière génération que sous la forme d'une carte graphique intégrée à certains PC portables ou même de solution pour la compression vidéo et le cloud gaming dans les serveurs.

Ce, alors que ses concurrents sont peu présent sur l'offre d'entrée de gamme. AMD n'a d'ailleurs pas sorti d'APU Ryzen largement disponible sur le marché depuis un moment, réservant sa production aux seuls intégrateurs actuellement. Cela changera avec l'arrivée des 5000G(E) le 5 août prochain.

NVIDIA toujours à plus de 80 % sur les cartes graphiques