Tiger Lake-H à 6/8 cœurs : Intel détaille ses modèles vPro et Xeon

Nous ne reviendrons pas en détail sur les avantages des processeurs Tiger Lake-H, lancés au CES de Las Vegas et désormais déclinés dans une version à 6 ou 8 cœurs dont nous vous parlions il y a quelques jours . Ces puces pour PC portables et autres machines compactes profitent des dernières architectures d'Intel et d'une gravure en 10 nm.

Trois références sont ainsi proposées : les Core i5-11500H, i7-11850H et i9-11950H. Elles viennent compléter les Core i5-11260H, i5-11400H, i7-11800H, i9-11900H et i9-11980HK que nous avions déjà évoqués, mais qui sont dépourvus de vPro, TXT ou SIPP. Les deux plus gros modèles sont aussi proposés comme des Xeon W-11855M et W11955M, qui ont pour avantage de pouvoir être utilisés avec de la mémoire ECC, ce qui est utile pour les stations de travail mobiles.