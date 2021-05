GPU-Z 2.39 est paré pour les CMP HX de NVIDIA et les prochaines GeForce

GPU-Z 2.39 corrige de nombreux petits problèmes, comme l'activation ou non de Resizable BAR qui avait mené à des confusions avec certaines machines, notamment des PC portables. Il en était de même pour la détection d'OpenCL, la lecture des fréquences des solutions mobiles à base de RDNA2 ou des GeForce 6, etc.

Mais on retient surtout ses nouveautés, comme l'ajout de nouveaux éléments à l'export XML comme le BIOS/UEFI, la certification WHQL, date des pilotes, DXR, DirectML, OpenGL ou ResizableBAR. Les processeurs Rocket Lake-S d'Intel sont gérés, tout comme les Radeon RX 6900 XTXH, une version haut de gamme utilisée par certains constructeurs.

Les notes de version évoquent également les Radeon Pro W5500M et Barco MXRT 4700. Du côté de NVIDIA, c'est l'entrée des puces spécialisées dans le minage de la crypto-monnaie, les CMP 30HX, 40HX et 90HX. Mais également des RTX A5000, T500, et de plusieurs puces pour PC portables : les RTX 3060 Mobile et 3050 (Ti) Mobile.