Gigabyte intègre Jasper Lake à ses mini PC BRIX et évoque leurs performances

Trois nouveaux BRIX arrivent chez Gigabyte. Leur point commun ? Ils reposent sur les nouveaux processeurs Jasper Lake d'Intel, avec un TDP de 10 watts et une gravure en 10 nm. Le constructeur en profite d'ailleurs pour détailler les performances attendues pour ces machines compactes.

Les architectures basse consommation d'Intel se renouvellent, et ce n'est pas un mal, tant on attendait du nouveau en la matière ces dernières années. La société a ainsi dévoilé sa gamme Jasper Lake il y a peu, celle-ci devant être utilisée pour de nouveaux NUC plus tard dans l'année. Les partenaires suivent le même mouvement.

Ainsi, Gigabyte vient d'annoncer trois nouveaux mini PC au au sein de sa gamme BRIX, qui utilisent les Celeron N4500, N5105 et Pentium Silver N6005 (voir le comparatif). Le constructeur évoque les performances du modèle le plus puissant, que ce soit sous CPU-Z, CineBench R15 ou PassMark 10, face aux Celeron J4105 et Pentium Silver J5005.