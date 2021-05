La Radeon Pro W6800 (RDNA2) d'AMD en approche

AMD devrait dévoiler sous peu une nouvelle Radeon à destination des stations de travail, avec le modèle Pro W6800 qui doit être annoncé d'ici quelques semaines. De premières fuites permettent d'obtenir des informations sur ses caractéristiques, notamment la présence attendue de 32 Go de mémoire.

Fin mars, AMD publiait de nouveaux pilotes pour ses cartes graphiques professionnelles. On regrettait alors d'être toujours sans nouvelles des déclinaisons « Pro W » de ses dernières Radeon. Si aucune annonce officielle n'a encore été faite, une première carte semble en approche : la W6800 exploitant une puce Navi 21 gravée en 7 nm.

Elle est attendue avant l'été et devrait être similaire aux Radeon RX 6800, avec quelques spécificités comme la présence de 32 Go de mémoire à en croire les dernières fuites en date. On ne sait pas encore si d'autres surprises sont au rendez-vous, notamment au niveau des fonctionnalités propres aux gammes professionnelles.

AMD devrait sans doute en dire plus sous peu. Elle prévoit pour rappel de faire des annonces à l'occasion du Computex.