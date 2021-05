Orbi Pro Wi-Fi 6 : Netgear annonce un pack Mini (SXK30) à 300 euros

La semaine dernière, nous avons publié la première partie de notre test sur la solution Orbi Pro Wi-Fi 6 de Netgear (SXK80), pouvant être déployée de manière classique ou à travers le service par abonnement Insight. Nous regrettions alors que seule une version AX6000 soit proposée, notamment du fait de son tarif élevé : 800 euros.

Hasard du calendrier, l'entreprise vient de dévoiler un nouveau modèle au sein de cette gamme : le SXK30. Il s'agit là encore d'un ensemble composé d'un routeur et d'un satellite, mais à 300 euros cette fois. Pour ce prix, vous aurez les mêmes fonctionnalités, comme la possibilité de gérer jusqu'à 4 SSID avec VLAN et un an d'accès Insight inclus. Il faudra par contre se contenter de quatre ports à 1 Gb/s, sans agrégation possible.

Autre limitation : il s'agit d'un kit bi-bande, AX1800, soit 600 Mb/s sur les 2,4 GHz et 1,2 Gb/s sur les 5 GHz. Aucune bande ne pourra donc être dédiée pour la communication entre le routeur et le satellite, ce se ressentira sur les performances. Mais cela permet à chaque élément d'être plus compact/léger : 148 x 68 x 189 mm pour 480 grammes.

Des kits de montage mural sont inclus dans le bundle, ainsi que les alimentations 12 V (3,5 A). La garantie est de 5 ans. Notez qu'un satellite seul peut être acheté pour 160 euros, un kit de trois éléments est proposé 400 euros.