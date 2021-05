Asustor en 2021 : ADM 4.0, Realtek RTD1296, Atom C3538 et 2,5 Gb/s à tous les étages

Pour renouveler ses gammes de produits, Asustor mise sur une interface ADM 4.0 renouvelée, mais des CPU et SoC un peu datés. Le constructeur lève en effet le voile sur sa prochaine gamme de NAS Drivestor et deux nouveaux Lockerstor rackables, avec peu de surprises... mais systématiquement du réseau à 2,5 Gb/s.

Pour le moment, rien de bien transcendant ne semble au programme. Espérons que ce sera tout de mêle le cas. On devrait avoir droit à des annonces plus précises à l'approche du Computex de Taipei qui ouvre ses portes en juin.

Celle-ci s'apprête à passer en version 4.0. Si tous les détails ne sont pas encore connus, on peut lire dans certaines documentations qu'elle apporte « une série de modifications de conception » dont un mode sombre, une nouvelle page de connexion plus personnalisable, une recherche plus rapide, une version plus récente d'OpenSSL, etc.

Pas moins de six nouveaux NAS semblent d'ailleurs au programme. Certains ont été repéré par Cachem, comme les Drivestor 2 et 4, aussi connus sous les références AS1102T et AS1104T. Ils exploitent une plateforme technique connue et déjà largement utilisée ailleurs : le Realtek RTD1296 proposant du transcodage 4K, avec 1 Go de DDR4.

Mais la société se démarque par la présence d'un port réseau à 2,5 Gb/s. Les débits seront-ils au rendez-vous? Nous verrons lors des tests. Aucune information n'est donnée sur ce point pour le moment.

Viennent ensuite les Drivestor 2 Pro (AS3302T) et 4 Pro (AS3304T). Eux aussi intègrent 2 ou 4 baies 3,5" avec le même SoC, mais la mémoire (toujours non extensible) est doublée et l'on passe de 2 à 3 ports USB 3.2 (5 Gb/s). Le design est également légèrement différent. Les tarifs ne sont pas encore évoqués. Tous ces produits sont garantis 3 ans.

Deux Lockerstor rackables

Deux modèles rackables sont également au programme, et là aussi le processeur n'est pas d'une grande fraîcheur puisqu'il s'agit d'un Atom C3538 présent dans de nombreux NAS depuis 2018. C'est sans doute pour cela que ces produits sont sous référence Lockerstor : 4RS/RD (AS6504RS/RD) et 12RD (AS6512RD) avec 4 ou 12 baies.

Le processeur est accompagné de 8 Go de DDR4 SO-DIMM, extensibles à 128 Go. Deux ports réseau à 2,5 Gb/s et deux à 1 Gb/s sont présents, un port PCIe permet d'ajouter du 10 Gb/s. Il y a également 4 ports USB 3.2 (5 Gb/s). Les modèles RD ont une alimentation redondante. Là aussi, les tarifs sont inconnus, la garantie de 3 ans.