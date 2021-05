RS2421(RP)+ et RS2821RP+ : Synology décline ses NAS rackables à base de Ryzen V1500B

Après des années à ne miser que sur de petits SoC ARM ou Intel, Synology a décidé d'intégrer AMD à son catalogue avec un processeur AMD pensé pour le monde de l'embarqué : le Ryzen V1500B. Déjà utilisé par QNAP, plutôt performant dans la pratique, il a été annoncé dans les DS1621+ et DS1821+.

Plus récemment, Synology l'a positionné dans un premier modèle rackable, le RS1221(RP)+. Aujourd'hui, la société annonce qu'il sera présent dans deux autres modèles au format 2U ou 3U : les RS22421(RP)+ et RS2821RP+. Comme leur référence l'indique ils intègrent jusqu'à 12/16 baies 3,5", extensibles à 24/28 baies.

Ils sont tous deux livrés avec 1x 4 Go de DDR4, extensibles à 2x 16 Go. Contrairement au RS1221(RP)+ il n'est par contre plus question de mémoire SO-DIMM, mais d'un format classique, toujours ECC. Le constructeur continue de n'accompagner ce processeur que de quatre ports RJ45 à 1 Gb/s, laissant la possibilité de passer à 10 Gb/s via une carte PCIe 3.0. Un port x4 est présent au sein de ces machines. Le port eSATA est remplacé par un port d'extension.