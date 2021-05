Intel NUC 11 : Jasper Lake arrive dans les mini PC

En janvier dernier, à l'occasion du CES de Las Vegas, Intel dévoilait de nouveaux Pentium Silver et Celeron au sein de sa gamme « N » (mobile), issue du changement de nom de la branche Atom. Gravés en 10 nm, ces processeurs Jasper Lake à 6 ou 10 watts de TDP profitaient pour la première fois de cœurs exploitant l'architecture Tremont.

La promesse est un bond en performances mais aussi en capacités techniques. On s'attendait assez logiquement à voir ces puces débarquer au sein de la gamme NUC. Ce sera le cas avec la série 11 (Atlas Canyon), révèle FanlessTech. Trois modèles sont prévus avec cette fois des processeurs « J » pour PC de bureau : les Celeron J4505 (NUC11ATKC2), J5105 (NUC11ATKC4) et Pentium Silver J6005 (NUC11ATKPE). Le TDP des processeurs n'est pas révélé.

On apprend néanmoins qu'ils seront de type 2C/2T ou 4C/4T selon les cas, avec une fréquence de base à 2 GHz et un burst entre 2,7 GHz et 3,3 GHz. Leur partie graphique est cadencée entre 750 MHz et 900 MHz.