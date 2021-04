La CTA annonce retour du CES à Las Vegas pour janvier 2022

Alors que les organisateurs de grands évènements s'attendaient à une accalmie pour la mi-2021, ils ont dû se rendre à l'évidence : la situation sanitaire mondiale est loin de permettre un retour à la « normale ».

Ainsi, les organisateurs du Computex de Taipei qui espéraient bien organiser une édition physique dès cette année ont dû reculer. L'IT Partners 2021 a pour sa part été décalé à fin septembre (pour le moment). Car les campagnes de vaccination se multiplient de par le monde et avancent plus ou moins rapidement, des solutions de pass sanitaire se mettent en place pour permettre à certains de voyager plus librement.

Ainsi, la Consumer Technology Association (CTA) qui organise le CES de Las Vegas est assez confiante pour préparer l'édition 2022 du célèbre salon consacré aux nouvelles technologies. Il doit se tenir du 5 au 8 janvier prochain, un millier de partenaires ayant déjà opté pour une présence physique pour le moment. L'Eureka Park consacré aux startups fera également son retour, un pavillon français étant apparemment prévu.