UniFi Switch Flex XG d'Ubiquiti : 4x 10 Gb/s dans un format compact

Mais ce qui a fait son succès, c'est aussi sa capacité à proposer des produits simples, efficace, à des tarifs modérés, profitant de tout son savoir faire dans le domaine du logiciel et des interfaces, s'intégrant à son écosystème. Sa dernière nouveauté s'inscrit dans cette veine : l' UniFi Switch Flex XG , version boostée de l' UniFi Switch Flex Mini .

Ubiquiti est connue pour ses solutions réseau sans fil haut de gamme visant principalement les entreprises. Mais la société américaine séduit de plus en plus un public de passionnés. Elle se diversifie également à travers des produits destinés à la téléphonie, la vidéo surveillance ou le contrôle d'accès à des lieux physiques.

Il s'agit d'un modèle manageable, s'intégrant à l'écosystème Ubiquiti, avec des fonctionnalités agissant dans la couche 2 du modèle OSI. Ces dernières ne sont pas détaillées. Comme sa référence l'indique, il n'est pas aussi compact que l'UniFi Switch Flex Mini mais n'occupe que peu d'espace : 135 x 185 x 32 mm. Il pèse 1,2 kg... tout de même.

Sa coque est en polycarbonate blanc, il est prévu pour être posé sur un bureau, mais son manuel indique qu'il est livré avec le nécessaire pour une installation murale via quatre chevilles et vis (M3). Il s'agit d'un produit intéressant au regard de ce qui est proposé par la concurrence. Les adeptes du SFP+ lui préfèreront sans doute le CRS305-1G-4S+IN de MikroTik vendu un peu plus de 140 euros. Un tarif auquel il faut ajouter le coût des transceivers ou DAC.



Le bundle intègre tout le nécessaire pour un montage mural

En accès anticipé, pour le moment

Car cet UniFi Switch Flex XG est vendu 219 euros HT, soit 262,80 euros TTC. Pour le commander, vous devrez disposer d'un compte Ubiquiti et intégrer le programme early access. C'est sans doute ce qui explique que le constructeur donne pour le moment peu de détails à son sujet. Nous tenterons d'en savoir plus.

Ouvert à tous, ce programme permet (comme son nom l'indique) un accès anticipé à des fonctionnalités, mais aussi de pouvoir commander des produits avant qu'ils ne soient mis sur le marché à travers le réseau de revendeurs de la marque. On y trouve actuellement le nouvel UniFi Switch Enterprise 48 PoE, l'UniFi Protect Network Video Recorder Pro, le bouton UniFi Access Rescue KeySwitch ou le projecteur UniFi Protect Smart Flood Light.