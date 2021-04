Netgear WAX620 : le point d'accès Wi-Fi 6 avec Insight passe à 3,6 Gb/s

En août dernier, Netgear passait sa gamme de points d'accès d'entreprise au Wi-Fi 6 et au Multi-Gig avec les WAX610(Y). On regrettait alors que le constructeur se limite à 1,8 Gb/s : 600 Mb/s sur les 2,4 GHz et 1,2 Gb/s sur les 5 GHz. Aujourd'hui, le WAX620 complète la gamme en doublant les débits. On passe ainsi à 3,6 Gb/s (MU-MIMO 4x4).

Les fonctionnalités sont identiques et reprennent ce que permet l'offre Business de Netgear, tous les détails étant donnés dans cette fiche technique. On retrouve donc un point d'accès pouvant faire office de pont point-à-point ou de répéteur (maillé), mais pas de routeur. Il est gérable localement ou via le service Insight.