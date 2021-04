ASRock Rack TRX40D8-2N2T : 2x 10 Gb/s + 2,5 Gb/s et Ryzen Threadripper dans un serveur

Encore récemment, le marché des processeurs était parfaitement segmenté, avec d'un côté les solutions grand public, de l'autre celles pour les entreprises via différentes gammes pour station de travail, serveurs, solutions embarquées, etc. Mais avec l'explosion des usages, cela n'est plus aussi simple et la demande évolue.

Produits « Pro » : une distinction mouvante

Il est désormais courant de voir des utilisateurs chercher à monter des machines disposant d'atouts qui étaient auparavant réservés aux entreprises : accès distant matériel, connectique réseau ultra-rapide, multiplicité des ports pour des périphériques de stockage. Cela peut être par passion et volonté d'apprendre, ou parce qu'ils en ont un besoin professionnel sans forcément être une grande structure qui s'adressera à des intégrateurs spécialisés.

C'est notamment le mouvement des « créateurs », qui touche de nombreux secteurs où la frontière entre produits classiques et « Pro » devient de plus en plus fine, qui profite également aux PME/PMI. On le voit avec les cartes graphiques qui sont loin de ne servir qu'aux jeux, NVIDIA ayant par exemple débridé le passthrough GPU récemment.

Tous les marchés sont concernés

Mais aussi dans le domaine du réseau, avec la montée en puissance des solutions « Software Defined », que ce soit avec Netgear et son Inisight ou la gamme de produits développée par Ubiquiti, que l'on trouve chez tout bon revendeur. Dans le domaine des cartes mères, c'est ASRock Rack qui porte cet effort depuis quelques années.

Nous l'avons déjà vu avec la mise sur le marché de cartes mères pouvant prendre place dans un serveur, équipées d'un socket AM4 pour processeurs Ryzen d'AMD, intégrant jusqu'à 16 cœurs. C'est aussi le cas avec la gamme Threadripper, grimpant cette fois jusqu'à 64 cœurs et prévu initialement pour les stations de travail.

Mais ils peuvent tout aussi bien remplacer un EPYC mono-socket pour de nombreux usages. La carte mère TRX40D8-2N2T permet ainsi de les accueillir en profitant de multiples PCIe 4.0, S-ATA (DOM), de l'OCulink, 2x 10 Gb/s et 2x 2,5 Gb/s pour le réseau. Elle est vendue 700 euros. Nous l'avons testée pour voir ce qu'elle permet.

Threadripper : le lien entre Ryzen et EPYC