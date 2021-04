HDD Seagate Exos X16 et Toshiba MG07 : quelles performances pour 14 To à 290 euros ?

Il y a quelques jours, deux HDD de 14 To des gammes entreprise de Seagate et Toshiba étaient disponibles pour 290 euros environ, soit un peu moins de 21 euros le To. Mais à ce prix, à quoi s'attendre en pratique ?

Ces dernières années, les SSD ont évolué à de nombreux niveaux. Ils sont proposés dans une diversité de formats et de connectiques (2,5", carte PCIe, M.2, réglettes pour serveurs, etc.) avec des performances allant de quelques centaines de Mo/s à plusieurs Go/s et des tarifs tout aussi diversifiés, en baisse : dans les 80 euros par To désormais.

Les HDD toujours rois de la densité/euro

Mais il y a deux points sur lesquels ils sont encore loin de rendre les disques durs obsolètes : la densité et le prix au To. Ainsi, les modèles de 20 To sont désormais une réalité, même si les dernières annonces de Toshiba ou Synology s'arrêtent à 16/18 To. Surtout, on trouve régulièrement des HDD de grande capacité vendus dans les 20 euros le To.

C'est notamment le cas des Exos 16 de Seagate et MG07 de Toshiba, que nous avons pu acheter ces derniers jours aux alentours de 290 euros dans leur version de 14 To. Un tarif peu élevé pour de tels modèles, qui se trouvent en général dans les 450 euros avec des tarifs débutant à 350/400 euros sur certaines places de marché.

Pour ce prix, qu'avons-nous donc reçu et quelles sont les performances obtenues ?

MG07 de Toshiba : annoncé comme performant et efficace