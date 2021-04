QSW-2104-2S/2T : QNAP annonce des switchs non managés 4x 2,5 Gb/s + 2x 10 Gb/s

Le renforcement de QNAP dans le domaine des solutions réseau continue. Et le constructeur semble avoir entendu la demande de nombreux utilisateurs après la mise sur le marché de son switch 5x 2,5 Gb/s ( QSW-1105-5T ) puisqu'il dévoile aujourd'hui une version dotée de six ports, dont deux à 10 Gb/s.

Il s'en détache par un point d'importance : on y trouve deux ports à 10 Gb/s. Soit RJ45 ( QSW-2104-2T ) ou SFP+ ( QSW-2104-2S ) permettant d'utiliser des DAC ou des transceivers pour de la fibre optique. On peut ainsi disposer d'un uplink à 10 Gb/s, connecter un NAS ou un serveur à ce débit ou utiliser le second comme lien de secours.

Les QSW-2104 reprennent les avantages de leur petit frère : il s'agit d'un modèle simple (non manageable), avec l'ensemble des ports et connecteur en façade, promettant un fonctionnement silencieux puisqu'il est passif.

Car pour rappel, QNAP propose déjà des switchs avec plusieurs ports 2,5 Gb/s et 10 Gb/s, mais il s'agit principalement de modèles visant un public professionnel avec le besoin de solutions manageables, aux fonctionnalités réseau avancées. On pense notamment aux QSW-M2108-2S, QSW-M2108-2C et QSW-M2108R-2C à 8+2 ports (ventilés) que l'on trouve respectivement à 275 euros, 335 euros, et 455 euros. Vous pouvez comparer leurs caractéristiques ici.

Si vous n'avez pas déjà une préférence pour l'un de ces modèles, et que vous préférez attendre la mise sur le marché des QSW-2104-2S et QSW-2104-2T, vous pouvez patienter en regardant cette vidéo de présentation publiée par QNAP :