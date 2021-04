Disques durs HAT5300 de Synology : quelles performances et avantages ?

En février, Synology annonçait ses HAT5300. Après avoir mis sur le marché des SSD en différents formats, le constructeur s'attaquait aux compagnons numéro 1 de ses NAS : les disques durs. Un choix qui n'a pas dû faire plaisir à ses partenaires, mais qui se comprend : sur le marché professionnel, le client n'a plus qu'un seul interlocuteur.

L'objectif n'est donc pas d'aller marcher sur les platebandes des modèles grand public à petit prix ou même de certaines gammes RED/Pro, mais d'apporter aux entreprises qui s'adressent à Synology pour une solution clé en main, avec des produits dont la marque connait les caractéristiques, les avantages et les limites. Et après les derniers scandales du secteur, on comprend que le constructeur soit en recherche d'une plus grande maitrise.

À quoi faut-il s'attendre ? Nous avons testé le HAT5300-8T pour le savoir.

Intégration et fiabilité avant tout