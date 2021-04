Pilotes Adrenalin 21.4.1 d'AMD : de nombreuses nouveautés mais pas de Super Resolution

Après plusieurs versions sans évolution majeure, la mouture 21.4.1 des pilotes Adrenalin d'AMD apporte enfin un peu de frais. Il est désormais possible d'effectuer une installation minimale, AV1 peut être accéléré même avec des DRM, etc. Mais il faudra encore patienter pour un équivalent de NVIDIA DLSS ou Reflex.

Chaque fin d'année depuis 2017 , AMD publie une version spéciale de ses pilotes, riche en améliorations. Mais en 2020, la sortie des Radeon RX 6000 semble avoir monopolisé l'équipe, aucune annonce n'ayant été faite. C'est seulement en cette fin avril que nous avons droit à une version 21.4.1 un peu plus consistante que d'habitude.

On regrette de ne pas avoir droit à une sélection plus fine. Nous avons également demandé à l'équipe pourquoi elle ne proposait pas plutôt un fichier de taille réduite. Il nous a été répondu que cela multiplierait inutilement les versions qui doivent déjà être préparées pour différents OS. Ce n'est donc pas au programme.

AMD Link 4.0, AV1 avec DRM et streaming simplifié

La décompression AV1 peut désormais être exploitée sur les Radeon RX 6000 avec le DRM PlayReady de Microsoft, et donc par les plateformes de streaming. Le patch KB5000842 est nécessaire pour en profiter. Les informations détaillées du CPU font leur entrée dans le système de monitoring pour les Ryzen, le constructeur ne semblant pas décidé à aller plus loin que le taux d'occupation sur un CPU Intel, sans doute pour créer un « effet plateforme ».

Les streamers ne sont pas en reste avec la version 4.0 d'AMD Link qui permet de lier une machine à un appareil distant comme un smartphone, une tablette ou une TV. On peut y afficher les informations des composants ou diffuser l'écran à distance (jusqu'en 4K à 144 ips), avec accélération 3D. Une application Windows est disponible.

L'interface de streaming a été retravaillée pour être plus simple, notamment pour lancer un enregistrement (diffusé ou non). Enfin, AMD introduit des fonctionnalités de correction des couleurs avec son Vivid Gaming, ce qui peut aider les personnes avec une déficience visuelle. Cette fonctionnalité est réservée aux Radeon RX 5000/6000 et APU Ryzen 4000+.

Le constructeur en profite pour revenir sur ses fonctionnalités phares comme le filtre de netteté RIS, Radeon Boost ou anti-lag qui sont régulièrement renforcées, mais ne changent pas fondamentalement ici. Ceux qui s'attendaient à un équivalent du Reflex de NVIDIA permettant de réduire drastiquement la latence grâce à une implémentation dans le moteur des jeux devront donc passer leur chemin... ou attendre une prochaine mise à jour ?