Comment passer à l'USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gb/s), est-ce utile ?

En attendant l'USB4 à 40 Gb/s, dérivé de Thunderbolt 3, il est possible de disposer d'un débit maximal de 20 Gb/s sur un unique port USB 3.2 Type-C pour des transferts rapides. De premiers chipsets intègrent nativement cette fonctionnalité, mais il est également possible de s'équiper via une carte fille exploitant un port PCIe.