Réseau à 2,5 Gb/s sous Linux avec une puce Realtek : le support s'améliore

Lors de nos différents tests de solutions proposant des ports réseau à 2,5 Gb/s, nous avons vu qu'elles se reposaient souvent sur des puces Realtek. Reconnues nativement par les versions récentes de Windows 10, il en était tout autrement sous Linux. Il faut le plus souvent passer par un pilote fourni par un tiers ou à compiler soi-même.

Ce patch concerne également la série RTL8153 (1 Gb/s). Selon nos confrères, il devrait être intégré à la version 5.13 du noyau, et donc aux prochaines versions des grandes distributions. D'ici là, Intel pourrait marquer des points avec son bon support de Linux et sa puce I225-V. On trouve d'ailleurs des cartes PCIe l'utilisant pour une vingtaine d'euros.