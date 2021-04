La GeForce RTX 3080 Ti en approche

C'est à travers une photo d'un carton MSI que la GeForce RTX 3080 Ti est officialisée. Celle-ci est attendue pour le mois de mai, à un tarif qui n'a pas encore été annoncé officiellement. Il y a fort à parier qu'il sera proche des 999 dollars, comme la Radeon RX 6900 XT, puisque les 3080 et 3090 sont positionnées à 719 et 1 499 dollars.

Sauf surprise, elle devrait intégrer 12 Go de GDDR6X (384 bits), avec un GA102 plus complet que sur la RTX 3080 (qui se contente de 10 Go), proche de celui de la RTX 3090. Les dernières rumeurs font état de 80 GPC, contre 68 et 82 pour les deux autres modèles. La RTX 3090 gardera néanmoins pour elle ses 24 Go de mémoire et devrait donc rester le modèle préféré de ceux ayant de gros besoins en mémoire graphique, principalement les utilisateurs professionnels.