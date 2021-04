Proxmox Backup Server 1.1 disponible, la sauvegarde sur bandes en « Technology Preview »

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'omniprésence des disques durs et la montée en puissance des SSD ces dernières années n'ont pas mis fin à l'utilisation des bandes magnétiques. Celles-ci sont encore très appréciées, du fait de leur capacité, leur durée de vie et leur coût assez faible. Plusieurs géants du cloud y ont recours pour l'archivage.

C'est sans doute ce qui explique le choix de Proxmox de s'y mettre avec son Backup Server qui vient de passer en version 1.1. Ce type de dispositif y est désormais supporté sous la forme d'une « Technology Preview », permettant d'y stocker des datastores à partir de LTO 4 (Linear Tape-Open generation). Mais ce n'est pas la seule nouveauté.

On a droit à la double authentification (2FA) pour l'interface (GUI), via WebAuthn, des applications générant des mots de passe à usage unique (TOTP) ou des clés à utiliser en dernier recours. Les notes de version évoquent le passage à ZFS 2.0 et Debian 10.9 (noyau 5.4.106), la compression HTTP via Content Encoding, la génération de Zip pour récupérer le contenu d'un dossier, l'utilisation du système de fichier local pour la synchronisation, etc.