GANverse3D : NVIDIA veut modéliser des objets en 3D depuis une simple photo

L'idée de ce projet, détaillé dans une publication scientifique, est de permettre la création d'un modèle en 3D depuis une simple photo. Un réseau de neurones antagonistes génératifs (GAN) est entrainé dans ce but et semble y réussir avec certains types d'objets. Plusieurs exemples donnés concernent des voitures, mais il est aussi question d'animaux.

On imagine bien entendu les débouchés pour la société qui travaille depuis longtemps à la modélisation d'environnements réalistes pour entrainer ses véhicules autonomes via Drive Sim. On pense aussi à son Omniverse où l'on peut travailler en équipes à la conception d'environnements virtuels. Et pourquoi pas aux jeux vidéo, lorsque l'on voit des titres comme Flight Simulator où la photogrammétrie est utilisée pour reproduire la planète entière.

NVIDIA dit avoir utilisé les images de 55 000 voitures pour l'entrainement de son IA et avoir fait face à de nombreux problèmes pour aboutir au résultat actuel. Sa solution serait capable de traiter plusieurs éléments au sein d'une même image ou une seule sélectionnée. Des démonstrations seront faites à l'occasion de prochaines conférences.