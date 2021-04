Minage de cryptomonnaie sur GPU : NVIDIA pourrait limiter ses GeForce RTX via de nouveaux GPU

Dans le même temps, la société prenait des mesures pour sécuriser le lancement de sa GeForce RTX 3060. Elles étaient principalement logicielles, la société ayant évoqué une intégration au pilote et au BIOS de la carte. Mais cela n'a pas suffi, certains ayant trouvé rapidement différentes manières de contourner le problème, parfois aidés par... NVIDIA.

Selon HKPEC (via Videocardz) on apprend que le constructeur aurait décidé d'opter pour une implémentation matérielle d'une fonctionnalité limitant le minage de cryptomonnaie. La première carte concernée serait à nouveau la GeForce RTX 3060 avec un GPU estampillé GA106-302 remplaçant l'actuel GA106-300. D'autres pourraient suivre.

Après la folie du minage, le déluge

NVIDIA n'a pour le moment pas confirmé l'information, mais le constructeur semble déterminé à améliorer la disponibilité de ses cartes. Et sans action concrète prise, ou une chute drastique du cours des cryptomonnaies, la situation actuelle pourrait encore durer des mois. C'est d'autant plus dramatique que le pire reste à venir.

Car lorsque les cartes actuellement utilisées pour miner seront jugées obsolètes ou plus suffisamment rentables et seront remplacées, elles viendront pour partie envahir le marché de l'occasion. Constructeurs et revendeurs se retrouveront alors face à un marché d'abondance et de produits à bas prix, ce qui impactera forcément leur activité.

Pour les joueurs, c'est d'ailleurs sans doute cette période qu'il faut viser pour renouveler son PC.