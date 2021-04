CPU-Z 1.96 gère les Alder Lake d'Intel, la DDR5 et les nouveaux APU/GPU d'AMD

Les premiers exemplaires d'Alder Lake arrivent chez les partenaires d'Intel. On le voit d'ailleurs aux premières larges fuites sur ces modèles qui seront les premiers à disposer d'une architecture hybride pour PC de bureau, accompagnés de la nouvelle DDR5 et d'un socket avec toujours plus de broches : le LGA1700.

Ainsi, les développeurs se préparent. C'est le cas de Franck Delattre, l'homme derrière CPU-Z. Les notes de version de la mouture 1.96 de l'outil indiquent ainsi qu'Alder Lake et les chipsets de la série 600 bénéficient d'un support préliminaire, tout comme la DDR5. Au passage, plusieurs produits d'AMD sont également reconnus.

Il est question des APU de la génération Cezanne (Zen 3) pour PC de bureau annoncés cette semaine : les 5300G, 5600G et 5700G. Mais aussi des Radeon RX 6700 XT, 6800 X(T) et 6900 XT lancées ces derniers mois.