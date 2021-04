be quiet! dévoile ses alimentations Pure Power 11 FM modulaires et ses SFX/TFX Power 3

C'est jour de fête chez be quiet!, un constructeur habitué aux mises à jour au compte-goutte. Cette fois, on a droit à pas moins de trois nouvelles gammes d'alimentations dont des modèles compacts au format SFX/TFX. Mais le fabricant n'a toujours pas pour projet de proposer des boîtiers à faible volume.

Les alimentations Pure Power 11 FM sont une simple adaptation de la gamme Pure Power 11 à deux rails 12V, mais « full modular ». Comprendre que tous les câbles peuvent être retirés. Ils sont tous plats, sauf le 20+4 broches ATX. Trois déclinaisons (80 Plus Or) seront disponibles à compter du 23 avril sur le marché français : 550 watts (90 euros), 650 watts (100 euros) et 750 watts (115 euros). La garantie est de cinq ans. Les caractéristiques sont détaillées ici.

Le constructeur met également à jour ses alimentations compactes au format SFX/TFX. On regrette à nouveau au passage qu'il ne prenne pas la peine de s'intéresser à ce marché également à travers de sa gamme de boîtiers, concentré uniquement sur de gros volumes, dans des formats classiques pour cartes mères ATX et plus.

Surtout que « les SFX Power 3 et TFX Power 3 fournissent assez de ports pour alimenter un système mini-ITX moderne et un rail 12V robuste pour supporter une carte graphique dédiée », précise be quiet!