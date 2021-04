Corsair One a200 et i200 : un PC compact avec les derniers CPU/GPU du moment

Depuis quelques années maintenant, Corsair propose une gamme de PC avec un format et un système de watercooling spécifiques, pensés pour accueillir des composants haut de gamme malgré un volume limité. Déclinée en de nombreux modèles depuis, cette gamme One gagne aujourd'hui deux nouvelles références a200 et i200.

Toutes deux misent sur des composants maison comme 32 Go de DDR4 VENGEANCE LPX, une alimentation SF750 certifiée 80 PLUS Platinum (SFX), un SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 1 To et un disque dur de 2 To (références non précisées). Le Corsair One a200 exploite une plateforme AMD, contre Intel pour l'i200.

Côté processeur, on retrouvera les modèles haut de gamme du moment, comme les Ryzen 9 5900X et Core i9-11900K. La carte graphique est une GeForce RTX 3080. La société promet un fonctionnement silencieux avec son flux d'air par convection, son alimentation pouvant notamment stopper sa ventilation lorsqu'elle est peu sollicitée.