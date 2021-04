Ryzen 5000G(E): AMD annonce ses APU Zen 3 (Cezanne) pour PC de bureau, réservés aux OEM

Petit à petit, Zen 3 s'étend au sein de la gamme d'AMD. Après les CPU pour PC et serveurs, les APU mobiles, on a enfin droit à des processeurs pour PC de bureau à partie graphique intégrée. Mais ne vous attendez pas à les retrouver chez les revendeurs. Comme leurs prédécesseurs, ils sont réservés aux intégrateurs.

Nouvelle déception pour les APU 5000G d'AMD. Ils ont été lancés en catimini, la société faisant le strict minimum : mise en ligne de fiches produits sur son site, pas de communication active auprès de la presse. Une stratégie déjà exploitée pour la génération précédente (Renoir) qui n'avait été que peu disponible hors de PC montés.

Nous avons néanmoins pu obtenir une présentation évoquant les caractéristiques et performances de ces Ryzen 3 5300G(E), Ryzen 5 5600G(E) et Ryzen 7 5700G(E). Il s'agit de trois modèles avec 4 à 8 coeurs Zen 3 gravés en 7 nm (entre 3,2 GHz et 4,6 GHz selon les cas), avec 8 ou 16 Mo de cache L3. Sans mélange avec Zen 2 contrairement à ce qui a été pratiqué pour les PC portables. Notez que les lignes PCIe sont toujours à la génération 3.0.