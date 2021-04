GPU, SoC, DPU de NVIDIA : le cycle de deux ans perdure, le remplaçant d'Ampere en 2022

Alors que la GTC 2021 a ouvert ses portes, une question était sur toutes les lèvres : NVIDIA va-t-il parler de sa prochaine architecture de GPU, devant remplacer Ampere. Si quelques bribes d'informations ont été données, on a désormais une plus grande visibilité sur la roadmap.

Néanmoins, à bien écouter on peut obtenir quelques informations. Il a ainsi été question de GeForce Now, qui a officiellement passé la barre des 10 millions de membres, qui n'était plus très loin . Si Grace permettra à NVIDIA de proposer un processeur pour datacenter, il a été question de son remplaçant et d'Ampere-Next dans Drive Atlan .

Hier soir, il était surtout question de serveurs, d'évolution de la couche logicielle et de solutions dans le domaine de l'informatique embarquée, GTC oblige. Cet évènement annuel de NVIDIA est en effet une ode à son offre à destination des développeurs et des entreprises, ou il n'est que peu question de solutions plus classiques.

Si 2021 sera une année « creuse », désormais, chaque année verra une nouvelle puce majeure être mise sur le marché. En 2022, on aura ainsi le prochain GPU devant remplacer Ampere, ainsi que le DPU BlueField-3 qui était déjà apparu dans une précédente feuille de route. En 2023, ce sera au tour de Grace qui a été annoncé hier soir.

Bluefield-4 avait déjà été évoqué pour 2024 avec des performances largement améliorées, il sera là aussi accompagné d'un nouveau GPU pour le moment connu sous le nom de code « Ampere Next Next ». Le remplaçant de Grace, qui doit être intégré à Drive Atlan, est de son côté attendu pour 2025. Le plan est donc établi pour 4 ans.

Une période pendant laquelle l'architecture CUDA restera au centre de la stratégie de la société.

Quid d'Intel et AMD ?

Cela fait d'ailleurs du bien de voir les géants du secteur plus communiquer sur leurs perspectives à long terme. Intel vient également de s'y remettre, la société s'arrêtant pour le moment à 2023. Le temps pour la nouvelle équipe dirigée par Pat Gelsinger de se réorganiser et revoir les priorités. On en saura sans doute plus en octobre à Intel On.

De son côté, AMD est toujours assez silencieuse. La société est pour le moment concentrée sur ses déclinaisons de Zen 3 et de l'architecture graphique RDNA2. Un nouveau cycle commencera avec Zen 4 plus tard dans l'année. On devrait alors sans doute avoir des nouvelles des projets pour la suite.

D'ici là, il faudra se contenter de quelques fuites permettant à certains de faire des reconstitutions :