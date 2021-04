Grace : NVIDIA lance son premier CPU pour serveur, des SoC Mediatek avec GeForce RTX

Alors que NVIDIA cherche à racheter ARM, le constructeur profite de l'édition 2021 de la GTC pour montrer à quel point cette acquisition pourrait lui être bénéfique et comment elle peut donner de l'ampleur à cette architecture dans les serveurs. Elle dévoile ainsi son premier CPU dédié, Grace.

Cela fait des années que NVIDIA investit dans l'écosystème ARM, tant dans son offre grand public que celle visant les professionnels. Ces architectures sont ainsi utilisées dans les SoC Tegra des consoles maison Shield sous Android TV, ou la Switch de Nintendo. Mais on les trouve aussi dans les solutions pour l'automobile, la robotique, la santé, etc.

NVIDIA a également adapté toute sa suite logicielle CUDA-X à ARM64, afin de permettre l'exploitation de ses GPU dans des serveurs sans processeurs x86. De premiers modèles sont ainsi certifiés et proposés par ses partenaires depuis quelque temps. De quoi montrer qu'AMD et Intel ne sont plus seul sur ce marché, loin de là.

Grace : NVIDIA lance un CPU pour datacenter

Avec Grace, la société veut aller plus loin en proposant un CPU pensé pour les datacenters. Elle promet des performances multipliées par 10 par rapport à des serveurs DGX dotés de processeurs x86, notamment grâce à une interconnexion à 900 Go/s avec les GPU (NVLink v4) et de la LPDDR5X (500 Go/s). La disponibilité est pour 2023.