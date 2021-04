Cam Link Pro : Elgato dévoile sa carte PCIe à 4 entrées HDMI, gérable depuis le Stream Deck

Elgato, qui appartient désormais à Corsair, est connue pour ses solutions de capture vidéo sous différents formats. Il s'agit de boîtiers, de clés HDMI ou de cartes PCIe selon les cas. Ces produits proposent en général une entrée HDMI et une sortie (passthrough) jusqu'à une définition 4K à 60 ips. De quoi les relier à un PC, une console, une caméra, etc.

Elgato vise de plus en plus les « Pro »

Mais peu à peu, la société vise des besoins plus professionnels. On l'a vu avec le 4K60 S+ pensé pour les besoins de capture haute définition et haute performance en mobilité. La société va plus loin aujourd'hui avec une nouvelle carte PCIe (2.0 x4) dotée de quatre entrées HDMI, la Cam Link Pro. Elle peut effectuer des captures jusqu'à de la 4K à 30 ips.

Le constructeur est assez discret sur ses caractéristiques techniques, ne détaillant pas les puces embarquées ou la version de la norme HDMI supportée. En fouillant son site de support, on apprend néanmoins que l'on peut tout de même effectuer des captures à 60 ips (notamment via des consoles), jusqu'au une définition de type 1440p.