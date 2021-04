Netgear vante ses nouveaux Smart Parental Controls, pas encore disponibles en France

L'économie du marché des routeurs continue son évolution, les acteurs historiques étant bousculés par les grandes plateformes. Désormais, il n'est plus question que de vendre des appareils pour votre réseau, mais également des services, parfois payants. Netgear déploie ainsi un nouveau contrôle parental.

Depuis quelques années, Netgear glisse doucement vers un modèle d'abonnement, nécessitant un paiement pour ajouter des fonctionnalités à ses différents produits. Ce, bien qu'ils ne soient pas parmi les plus accessibles.

Services Premium chez Netgear : le précédent Armor/Circle

On pense au service Insight pour les professionnels, mais aussi à Armor sur les produits grand public. Conçu en collaboration avec Bitdefender, cet outil ajoute des fonctionnalités de sécurité aux routeurs Netgear, contre un abonnement de 70 euros par an (30 jours offerts). Jusqu'à trois ans d'abonnement ont été inclus dans certains produits.

Tous les appareils du foyer sont « couverts », l'application Bitdefender Security pouvant y être installée sans frais. Un VPN est également utilisable, dans la limite de 200 Mo de données par jour et par appareil cette fois, jusqu'à un maximum de 10 appareils par compte. « Un abonnement Premium VPN supplémentaire (39.99 € par an) est requis pour des données illimitées et des fonctionnalités supplémentaires » précise le site de Netgear.