NVIDIA Reflex dans Overwatch, Rust et Ghostrunner. Boost amélioré pour Fortnite et Valorant

Depuis le lancement des GeForce RTX de série 30, NVIDIA a travaillé avec les développeurs de moteurs et de jeu à l'intégration d'une solution maison de réduction de la latence : Reflex. Après quelques tests elle arrive dans Overwatch et va s'étendre à d'autres titres, s'améliorant au passage.

Ces dernières années, avec la montée en puissance du jeu en ligne et des compétitions, les constructeurs de GPU ont développé plusieurs solutions pour réduire le plus possible la latence via leurs pilotes. De nouvelles fonctionnalités ont été annoncées au fil du temps, NVIDIA ayant décidé d'aller un peu plus loin avec Reflex.

Overwatch intègre Reflex, Rust et Ghostrunner suivent

Lancée il y a quelques mois, cette initiative vise à aller plus loin en optimisant le jeu lui-même, avec une série d'outils clé en main pour les développeurs, devant leur permettre de mieux assurer le lien entre logiciel et matériel. Plusieurs grands noms du secteur se sont montrés réactifs à cette initiative, qui a l'intérêt de ne pas être limité aux cartes graphiques récentes et surtout de profiter aux modèles peu puissant qui représentent le gros des joueurs.

Blizzard avait déjà annoncé faire des tests d'intégration dans Overwatch. Ils sont désormais terminés, le support de Reflex étant généralisé. La latence passerait, selon les chiffres de NVIDIA, de 49,6 ms à 26,4 ms avec son activation sur une GeForce GTX 1660 Super. Le constructeur en profite pour préciser qu'une RTX 3080 permet de descendre à 22 ms, 16,2 ms avec l'un des écrans G-Sync certifiés Reflex avec une fréquence de 360 Hz.