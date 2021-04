Comment débrider facilement le Core i7-11700 et son TDP de 65 watts

Si Intel vante ses processeurs Core de 11e génération dans leurs versions les plus excessives, les modèles les plus attractifs sont ailleurs. Surtout que certaines de leurs limitations sont aisées à contourner, en faisant des CPU attractifs, notamment face aux Ryzen 5000 d'AMD. Gare néanmoins à leur consommation !

Intel a récemment mis sur le marché ses processeurs Core de 11e génération (Rocket Lake-S). Comme à son habitude, le constructeur a mis ses processeurs « K » en avant. Débridés pour l'overclocking, ils disposent également d'un TDP plus élevé que d'autres modèles et peuvent donc tenir de hautes fréquences plus longtemps.

Bref, ils sont plus performants... en théorie. Car cet artifice n'est plus vraiment un avantage depuis quelque temps et opter pour un processeur Intel haut de gamme a encore moins d'intérêt sur cette génération... sauf à vouloir grapiller quelques points de performances au détriment de l'efficacité énergétique.

De notre côté, nous avons plutôt opté pour le Core i7-11700 classique, limité à un TDP de 65 watts. Un modèle intéressant car « il a tout d'un grand », pour peu que l'on sache comment contourner certaines de ses limites. On vous explique comment procéder pour en faire un processeur au rapport performances/prix intéressant.

Core i9 « 11e Gen » : quels avantages ?