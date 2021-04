Cartes graphiques indisponibles et minage : quelques chiffres pour comprendre le phénomène

Vous l'avez sans doute remarqué, mais il ne fait pas bon changer de PC depuis quelques mois. Le prix des composants est en hausse... lorsqu'ils sont disponibles. Et malgré les promesses des constructeurs, cela ne s'arrange pas, surtout du côté des GPU. Quelques calculs suffisent à comprendre pourquoi.

Trouver une carte graphique à un tarif décent relève du parcours du combattant. Si AMD et NVIDIA ont multiplié les annonces de nouveaux modèles ces derniers mois, elles se font encore rares chez les revendeurs. En septembre/octobre, on espérait que cela ne durerait que quelques semaines... mais ça continue, encore et encore.

Des GPU plus performants et efficaces, mais pas que

Certes, ces nouvelles générations sont très attractives. Le prix du TFLOPS de calcul a drastiquement chuté, les performances ont grimpé en flèche, le tout avec des consommations qui restent le plus souvent raisonnables à la faveur de nouvelles finesses de gravure. De quoi inciter les joueurs à renouveler en masse.

La crise sanitaire est également passée par là. Et outre les difficultés qu'elle continue d'imposer en termes d'approvisionnement, elle génère un surplus de demandes sur les composants informatiques et donc une pénurie qui va au-delà des seules cartes graphiques. On le voit d'ailleurs dans de nombreux secteurs.

Ces dernières semaines, le prix de la mémoire a par exemple explosé. On trouve également avec plus ou moins de facilité les derniers CPU en date. Ce, alors que les usines tournent à plein régime. Mais l'indisponibilité des GPU a cela de particulier qu'elle s'explique par un autre facteur : le retour en force du minage de crypto-monnaies.

Pour vous aider à le comprendre, analysons les tendances et les chiffres.

Minage, pools, halving et compagnie