Quake II RTX retravaille son ray tracing, DiRT 5 l'active

La version 1.5 de Quake II RTX est disponible. Outre les habituelles corrections de bugs et autres petites nouveautés, on a cette fois droit au support d'une nouvelle extension Vulkan en rapport avec le fonctionnement du ray tracing.

Le ray tracing prend une place de plus en plus importante au sein des jeux récents, AMD et NVIDIA proposant son accélération via leurs derniers GPU désormais. Il est en général utilisé pour l'illumination, la gestion des ombres et autres effets, mais il existe également quelques titres qui y ont recours pour l'ensemble de leur rendu.

Une nouvelle extension ray tracing pour Quake II RTX

C'est le cas de Quake II RTX, une version du célèbre titre d'Id Software, exploitant l'API Vulkan. Cela passait au départ par des extensions propres à NVIDIA (VK_NV_ray_tracing), puis depuis peu par l'intégration standard (VK_KHR_ray_tracing_pipeline). Sa version 1.5 gère les ray queries (VK_KHR_ray_query), en option.

Cette extension est supportée par les pilotes d'AMD (21.3.1) et NVIDIA (465.x). Selon certains, les performances seraient améliorées, mais rien n'est mentionné par les développeurs à ce sujet. Ils précisent néanmoins que certains bugs ont été corrigés au passage, avec une réduction du temps d'application d'une nouvelle définition.