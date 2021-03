NVIDIA active (enfin) le GPU passthrough en virtualisation et étend Resizable BAR

Comme prévu, NVIDIA vient de publier de nouveaux pilotes qui apporte les nouveautés habituelles (validations G-Sync, support de nouveaux jeux), mais permettent surtout de profiter du Resizable BAR sur l'ensemble des GeForce RTX de série 30, et non plus la seule RTX 3060. Il faut néanmoins suivre quelques étapes.

Tout d'abord disposer d'un processeur et d'une carte mères compatibles, avec un BIOS à jour. Il faudra alors y activer la fonctionnalité. Si vous avez une RTX 3060, c'est fini. Sinon, il faut également mettre à jour le VBIOS de la carte graphique. Pour cela, rendez-vous sur le site de votre constructeur. NVIDIA met un outil à disposition pour les Founders Edition. Le panneau de configuration des pilotes permet de vérifier que Resizable BAR est bien actif.

Le GPU passthrough accessible aux GeForce !