Intel Core i7-11700 : compatibilité Z490, PCIe 4.0 et premiers résultats

Si Intel a récemment fait part de ses plans pour les années à venir, le constructeur fait encore face à une dure réalité : ses processeurs sont encore gravés en 14 nm et doivent faire face aux Zen 3 d'AMD (sans parler des M1 d'Apple). Rocket Lake-S promet néanmoins quelques avantages. Voici nos premiers résultats.

Il y a quelques jours, Intel mettait officiellement sur le marché ses processeurs Core de 11e génération, connus sous le nom de code Rocket Lake-S. Un modèle gravé en 14 nm, mais qui cache de nombreux avantages : architecture Cypress Cove, solution graphique Xe, connectique renforcée, etc. Nous avons déjà tout détaillé ici et là.

Cette puce est néanmoins « mal née » à mi-chemin entre un Intel qui peine à se débarrasser de sa finesse de gravure en 14 nm et la migration vers de nouvelles architectures, en 10 nm avec Alder Lake puis en 7 nm. Elle arrive aussi à un moment où de nombreuses technologies du monde PC vont évoluer : PCIe 5.0, DDR5, nouveaux sockets, etc.

Changer pour un tel processeur n'est donc pas spécialement un choix d'avenir. Un peu comme opter pour un Zen 3 alors que le socket AM4 arrive en fin de cycle. Leur remplacement est déjà prévu, devant s'opérer plus tard dans l'année. Mais si vous devez renouveler dès aujourd'hui, une question se pose : que valent ces processeurs ?

Et surtout, qu'attendre de la promesse de rétrocompatibilité d'Intel ? Le socket LGA1200 peut en effet accueillir des processeurs Core de 10e ou 11e génération, que ce soit avec un chipset de série 400 ou 500. Ces derniers ont l'avantage de connectiques plus moderne et d'une interface avec le processeur à un débit doublé. Mais si l'on veut se contenter d'un modèle Z490 que nous avons déjà sous la main, est-ce que cela fonctionne ?

Pour le savoir, nous avons récupéré un Core i7-11700 (8C, 16T, jusqu'à 4,9 GHz), vendu aux alentours de 410 euros. Un tarif plutôt élevé puisque ce processeur est annoncé à 323 dollars par Intel.

Core i7-11700 : quelques limitations, 200 $ d'économie