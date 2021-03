Core i9-11900K : Gigabyte promet 5,1 GHz sur tous les cœurs avec une carte mère B560

Rocket Lake-S exploite une nouvelle architecture CPU, dispose d'une partie graphique Xe, profite du PCIe 4.0 et de connectiques plus modernes que son prédécesseur. Pourtant, il peut être installé sur le même socket LGA1200 et même être utilisé avec une carte mère de génération antérieure (chipsets de série 400).

Ainsi, pour vendre de nouveaux modèles, les constructeurs doivent rivaliser de promesses et d'imagination. Parfois, ils tirent sur les bonnes vieilles ficelles de ce qui fait vendre des processeurs : la course au Gigahertz ! Cela semble être le pari fait par Gigabyte qui cherche à montrer qu'elle peut se faire avec une bonne carte de milieu de gamme.

Le coûteux Z590 ne serait donc pas nécessaire pour atteindre 5,1 GHz sur tous les cœurs d'un Core i9-11900K, une B560 de la gamme Aorus suffit. Pour le Taïwanais, c'est le fruit de son choix de composants de qualité et d'un étage d'alimentation à 12+1 phases, chacune pouvant encaisser jusqu'à 60 A. Un argumentaire là aussi plutôt classique.