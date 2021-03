QNAP renforce son offre 25 Gb/s, Ryzen desktop (TS-x73A) et évoque son TS-130

De nombreuses nouveautés arrivent chez QNAP. La société semble en effet répondre à la nouvelle gamme de Synology avec un des NAS Ryzen V1500B avec 8 Go de mémoire, PCIe et 2x 2,5 Gb/s mais aussi une carte réseau 2x 25 Gb/s de dernière génération. On a également droit au TS-130 à petit prix.