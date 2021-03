Netgear met fin à l'offre Basic d'Insight

Pour la gestion centralisée de ses solutions réseau, Netgear a opté pour un service dans le cloud, par abonnement : Insight. Elle était jusqu'à maintenant proposée en trois versions. La plus limitée, Basic, prend fin ce mois-ci. Les clients doivent donc s'adapter et faire un choix.

Depuis quelques années, les produits Netgear destinés aux professionnels peuvent être gérés localement à travers leurs interfaces web et applications classiques, mais aussi de manière centralisée, telle une solution de Software Defined Networking passant par un contrôleur. Celui-ci prend la forme d'un service en ligne : Insight.

Fin de l'offre Basic

La société a en effet opté pour le modèle de l'abonnement. Jusqu'à maintenant, trois offres étaient proposées. Deux principales d'une part, payantes pour chaque appareil et par an : Premium à 9,99 euros ou Pro à 24,99 euros. La seconde est tournée vers les revendeurs et autres entreprises gérant plusieurs sites. Tout est détaillé ici.

Une offre Basic d'autre part, limitée à une gestion via l'application mobile. Proposée à 4,99 euros par mois, elle était surtout gratuite jusqu'à deux appareils. Elle prend fin en ce mois de mars.