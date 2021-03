Resizable BAR et GeForce RTX 30 : de premiers VBIOS, ceux des Founders Edition arrivent

Géré par AMD à travers ses nouveaux CPU/GPU, Resizable BAR arrive peu à peu chez Intel et NVIDIA. Les deux sociétés sont associées autour de son implémentation dans leurs produits et procèdent avec leurs partenaires à des mises à jour progressives des BIOS. Tout va s'accélérer cette semaine.

Au début de l'année, à l'occasion de l'annonce de ses GeForce RTX 30 pour PC portables, NVIDIA détaillait son plan pour le support du Resizable BAR, un standard du PCI Express permettant d'adapter les accès à la mémoire graphique par le CPU selon les besoins d'une application ou d'un jeu. Une solution nommée Smart Access Memory (SAM) chez AMD, qui vient d'être étendue aux Ryzen 3000 par le constructeur.

NVIDIA indiquait alors que certains PC portables avec GeForce RTX 30 étaient d'ores et déjà compatibles, bien que ce ne soit pas systématique. Comme pour les machines de bureau il faut que la carte mère (AMD ou Intel) et la carte graphique gèrent cette fonctionnalité et qu'elles disposent chacune d'un BIOS à jour.